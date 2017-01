Ulven er ikke verst

ANNONSE

Sauebønder i Hedmark fortviler over klimaminister Vidar Helgesens (H) nei til felling av inntil 32 ulver i ulvesonen. De frykter angrep på beitedyr.

Men tall fra Miljødirektoratet viser at de dokumenterte angrepene på sau og lam var svært få innenfor ulvesonen i fjor. Kun sju sauer ble angrepet.

IKKE VERSTING: Seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet forteller at det ikke er ulv som dreper flest sau og lam av rovdyrene i Norge.

Dette er en nedgang fra året før, da det påvist 97 skader på sau og lam innenfor det samme området - de aller fleste i Enebakk og i Trysil.

- Dette var et år hvor enkeltulv forårsaket store skader i ulvesonen, som også forårsaket skader på sau og lam innenfor gjerder, forteller seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet til Nettavisen.

Til sammenlikning ble det dokumentert at 27 sau og lam ble drept av ulv innenfor ulvesonen i 2014, og åtte i 2013.

- Innenfor ulvesonen går de fleste sau og lam på beite innenfor gjerder. Det er årsaken til at det er langt mindre skader innenfor enn utenfor ulvesonen hvor sauen går på utmarksbeite, sier Hanssen.

Ulvesonen er det området hvor Stortinget har bestemt at ulven skal ha sitt leveområde, og dekker hele Oslo og Østfold, og deler av Hedmark og Akershus. Området utgjør cirka fem prosent av landets areal.

MEST JERVN: Bare ni prosent av sauene som ble erstattet etter rovviltangrep i fjor, dreide seg om ulveangrep. Flest sau ble angrepet av jerv.

Ikke ulv som tar flest



For hele landet ble det utbetalt erstatning for tap av totalt 1600 sau og lam som følge av angrep fra ulv i 2016.

Dette var en nedgang fra 1682 dyr året før, og 2058 i 2014.

Tallene fra Miljødirektoratet viser dessuten at ulven langt fra er en versting. Det er nemlig andre rovdyr som dreper langt mer.

- Jerv og gaupe er de største skadevolderne på sau og lam. Så har vi bjørn som også forårsaker en del skader, men langt mindre enn jerv og gaupe, sier Hanssen.

I fjor var det jerv som forårsaket flest skader, og myndighetene erstattet tap av om lag 5900 sau og lam etter jerveangrep.

Av skader forårsaket av gaupe ble det erstattet 3630 sau og lam, og erstatning for tap til bjørn, 2700 dyr.

Fakta: Antall ulver i Norge

Det ble vinteren 2015-2016 registrert til sammen 65-68 ulver som bare holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert minst 25 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. (Kilde: Miljødirektoratet)

Erstatningene går ned



Samtidig er antall søknader om erstatning for rovviltskader, på vei nedover. Tallene var i fjor historisk lave, ifølge direktoratet.

- I fjor var det en nedgang totalt i antall skader, og det er nedgang i antall dyr erstattet. Men akkurat for bjørn så man en oppgang i skader og erstatning sammenlignet med 2015, sier hun.

Totalt ble det utbetalt 44 millioner kroner i erstatning for rovviltskader til sauebønder i fjor, mot 51 millioner kroner året før. Mens rekordåret var i 2007, da erstatningssummen var på hele 77,7 millioner kroner.

Her er erstatningssummene de siste årene:

NEDGANG: De statlige erstatningsutbetalingene for tap av sau til rovvilt har gått ned de siste årene, fra totalt 77 millioner kroner for ti år siden til cirka 45 millioner kroner i fjor.



- Har gjerdet inn sau



- Hva er grunnen til at angrepene på sau og lam går så mye ned?

- Det er jo variasjoner, men den generelle nedgangen man har sett over år er nok mye som følge av at mange av tiltakene fungerer. Man har over mange år gjerdet inn sau i forvaltningsområder hvor det er ulv, og en viss grad også bjørn. Man har lagt om til en annen type drift, og man har ikke sau på utmarksbeite i disse områdene som tidligere, forteller Hanssen.

Hun viser til at man har fått redusert tapene i noen områder ved å hente inn sau og lam fra beite tidligere enn før. Det skyldes at jerv tar flest sauer sent i beitesesongen.

- I tillegg har man iverksatt lisensfelling, skadefelling og ekstraordinære uttak for å forhindre tap til sau, sier seniorrådgiveren.

- Jeg venter et blodbad



Representanter for sauebøndene frykter likevel det verste.

- Jeg venter et blodbad til sommeren, sa Einar Frogner i Norges Bondelag i forrige uke, og understreket at ulven også opererer utenfor ulvesonen, der det er mange beitedyr.

Han understreket at skadepotensialet på sau innenfor ulvesonen ikke er så stort, fordi det nesten ikke drives med sau der lenger, men at det også må tas hensyn til hunder, elg og folks frykt i området.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er heller ikke nådig i sin kritikk.

- Det er forakt for dem som bor og driver med beitenæring i ulvesonen at Høyre og miljømyndighetene nå overprøver både Stortinget og lokale rovviltnemnder og likevel ikke vil tillate lisensfelling av 47 ulver, sa Vedum i forrige uke, og la til:

- I praksis gjør klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen Hedmark til et ulvereservat der ulv har prioritet foran lokalbefolkning og beitedrift.

