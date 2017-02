ULV: Et ulvepar har funnet sammen i Østmarka (vilkamera.nina.no)

Ulvepar i Østmarka fant hverandre på Valentinsdagen

Det kan bli født et valpekull i Østmarkareviret utenfor Oslo til våren. På selve Valentinsdagen ble et ulvepar foreviget av et overvåkingskamera.