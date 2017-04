UNE vil ikke omgjøre vedtaket i Mahad-saken

ANNONSE

Onsdag ble det kjent at Utleningsnemda (UNE) ikke vil omgjøre vedtaket etter å gått gjennom ny dokumentasjonen i saken om Mahad Abib Mahamud, skriver TV 2.

Etter Mahad tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett reiste advokaten hans, Arild Humlen, personlig til Djibouti for å skaffe ny dokumentasjon. Dokumentasjonen knuser ifølge Humlen UNEs hovedbevis på at Mahad kommer fra Djibouti og ikke fra Somalia. Likevel avslår UNE å omgjøre vedtaket.

– Jeg vil ikke være her lenger. Hvis Norge ikke vil ha meg må de bare sende meg ut av landet, sier Mahad til TV 2.

LES OGSÅ: Derfor tror ikke norske myndigheter på Mahad

Anker saken



Etter 16 år i Norge ble Mahad i april i fjor fratatt sin status som nordmann fordi UNE mener han er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han oppga da han kom hit som 14-åring. Den 30 år gamle bioingeniøren saksøkte staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for å få tilbake statsborgerskapet, men tapte saken i Tingretten i mars.



Mahad vil anke dommen, og har bedt om å bli sendt til Somalia.

I Djibouti har advokat Humlen truffet Abdoulkader Abdi Mohamed, som ifølge dommen i Oslo tingrett skal være Mahads djiboutiske bror. Nå hevder Humlen å ha bevis på at dette ikke er tilfellet, og sier at disse dokumentene kommer til å bli en sentral del av ankesaken.

- Ingen mulighet til å livnære meg



Masad har familie i Norge, og jobbet tidligere som bioingeniør på Ullevål sykehus, men har nå, som statsløs, ingen jobb eller rettigheter i Norge.

– Jeg forstår ikke hva Norge tenker på. Jeg har ingen mulighet til å livnære meg. Jeg har restskatt fra i fjor jeg må betale, men har ingen rettigheter eller muligheter til å tjene penger, sier Mahad til TV 2.

Bakgrunnen for at myndighetene undersøkte saken hans var at det kom et tips til politiet ut Utlendingsdirektoratet (UDI) i 2013, hvor en innsender av en mail hevdet at Mahad er fra Djibouti.

Les også: Mahad Abid Mahamud: Fikk seks i fransk - halvannet år etter han sa han var analfabet

Hvem tipseren er ble holdt hemmelig for bioingeniøren til fredag 17. februar, da Oslo tingrett slo fast at myndighetene måtte fjerne de sladden i mailen Mahad hadde fått tilgang til.

Har du fått med deg denne populære videoen?