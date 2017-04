AKSJON PÅ GRØNLAND: Politiet har sperret av et område på Grønland i Oslo og en mann pågrepet etter funn av bombeliknende gjenstand lørdag kveld. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Ung mann siktet etter bombealarm i Oslo

Mannen var kjent for PST, sympatiserte med IS og pågrepet med en anretning politiet «mistenker er ment for å gå av».