Ungdomsgjenger i slåsskamp i Oslo

En mann i 18-19-års alder ble funnet blødende etter at to gjenger barket sammen på Haugenstua i Oslo torsdag kveld.

Politiet i Oslo rykket ut med flere patruljer da de fikk melding om at rundt 30 ungdommer slåss på Haugenstua.

– Det viste seg å være to gjenger som hadde barket sammen. Dramatikken løste seg da politiet kom til stedet. Da så vi flere av ungdommene som løp sin vei. Vi fant en person som blødde fra et kutt i hodet etter å ha blitt slått med en kjepp. Han var fremdeles oppegående, litt uvillig til å snakke, men det kom fram at han var blitt fratatt en vaske i oppgjøret, sier operasjonsleder Line Skott ved Oslo politidistrikt til NTB.

Foreløpig er ingen pågrepet. Politiet anslår at de fleste av ungdommene var rundt 18-19 år.

– Vi har forsøkt å snakke med vitner og fornærmede for å finne ut mer om hva som har skjedd, men vi sliter med å få noe ut av dem. Saken vil bli etterforsket videre fredag, sier Skott. (©NTB)