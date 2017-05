Unge Høyre: - Derfor må sykelønnen kuttes

ANNONSE

AUF-leder Mani Hussaini angriper ungdomspartiene som vil kutte i sykelønna.

- Dette er gammelt oppgulp fra ungdomspartiene på høyresiden, og det er helt feil medisin for å sikre en sterk velferdsstat også i fremtiden, sier Hussaini til Nettavisen.

Men Unge Høyres leder, Kristian Tonning Riise, bare fnyser av kritikken.

- Dette er en type innholdsløs «kritikk på autopilot» som det er vanskelig å ta seriøst, men som dessverre er ganske typisk for AUF. Det er ingen som hevder at folk blir friskere av å kutte i sykelønnen, men vi vet at sykefravær og nivået på sykelønn henger sammen, sier Tonning Riise til Nettavisen.

- På tide å disktutere



Bakgrunnen for kritikken fra AUF, er at seks av ungdomspartiene i helga gikk ut og krevde kutt i sykelønna - deriblant Unge Høyre.

Tonning Riise påpeker at det er mye penger det er snakk om.

- Hundre prosent sykelønn har gitt oss dobbelt så høyt sykefravær som Sverige. Om vi hadde hatt sykefravær på svensk nivå ville vi hatt 20 milliarder mer til disposisjon i året, sier han, og påpeker:

- Dette er voldsomme summer, og det er på tide at vi begynner å seriøst diskutere om det ikke er andre velferdstiltak som hadde vært riktigere.

- Totalt fravær av løsninger



Hussaini mener ungdomspartiene vil straffe folk som blir syke.

- De seks ungdomspartiene ønsker altså å straffe folk for at de blir syke. For det første er det ikke sånn at folk automatisk blir friskere av at vi kutter i sykelønna, og for det andre vil dette gjøre hverdagen enda mer usikker for mennesker som allerede har en veldig usikker hverda, sier Hussaini.

Unge Høyre-lederen etterlyser imidlertid løsninger fra AUF.

- Det mest påfallende i denne debatten er det totale fraværet på løsninger fra AUF sin side. Vi vet at kostnaden ved bare å opprettholde den velferden vi har i dag uten kvalitetsvekst, ikke lar seg gjøre med mindre vi både blir mer produktive og jobber mer, sier Tonning Riise, og legger til:

- Så jeg vil utfordre AUF på å komme med en eneste løsning som ikke bare handler om å bruke mer penger over offentlige budsjetter, fremfor å kaste om seg med barnslige karakteristikker, sier han.

