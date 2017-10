Noen eller noe har slått i stykker nesen på en av steinfigurene som pryder det nordre inngangspartiet til Nidarosdomen i Trondheim.

– Det er gjort ubotelig skade på et kulturminne, sier direktør Steinar Bjerkestrand i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider til Adresseavisen.

Det er fortsatt uklart hva som har skjedd med en av Norges mest storslagne kirker, og hvordan det har skjedd. Men skadene på nordre inngang på Nidarosdomen er ikke til å ta feil av: En steinfigur på høyre side av inngangen har fått deler av nesen slått av.

En teori er at skaden oppsto i forbindelse med at det ble lagt ny asfalt fra Munkegata opp mot Nidarosdomen, og at en av maskinene kan ha kommet borti veggen. Men det avviser avdelingsleder Trygve Jensen for kirkegårder og gravlunder hos Kirkevergen i Trondheim.

– Vi har bildemateriale som dokumenterer at skadene var der før vi startet asfaltarbeidet 2. oktober. Dermed må Nidaros domkirkes restaureringsarbeider lete etter andre aktiviteter som kan ha ført til skadene, sier han. (©NTB)

