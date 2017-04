UP-sjefen overrasket over bilister etter OBS-varsel

ANNONSE

– Jeg er faktisk overrasket over at folk velger å kjøre med sommerdekk. Det ble jo sendt ut et varsel i går om at det kunne bli slike forhold på veiene, og derfor mener jeg at man burde ha en reserveplan istedenfor bilen, sier Utrykningspolitiets (UP) sjef, Runar Karlsen, til P4 Nyhetene.

Meteorologisk institutt sendte søndag ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold flere steder. Mandag morgen ble Østlandet rammet av snøfall, og det ble meldt om mange trafikkulykker i løpet av dagen.

Politiet og forsikringsselskapet If oppfordret bilister til å la bilen stå hjemme dersom den har sommerdekk.

– Som fører har man en plikt til å sikre at bilen har tilstrekkelig veigrep. Hvis ikke må man la bilen stå, eller skifte til passende dekk, sier UP-sjefen.

Karlsen sier bilister som likevel tar sjansen, kan få kjøreforbud og bli anmeldt.

