USA: Afghanistans IS-leder er drept

Lederen for IS i Afghanistan, Abu Sayed, ble tidligere denne uken drept i et amerikansk luftangrep i provinsen Kunar nordøst i landet, ifølge Pentagon.

– Amerikanske styrker drepte Abu Sayed, ISIS-emiren i Khorasan-provinsen, i et luftangrep mot gruppens hovedkvarter i Kunar-provinsen i Afghanistan 11. juli, heter det i en uttalelse fra Pentagons talskvinne Dana White.

– Også andre ISIS-medlemmer ble drept i angrepet. Angrepet vil i høy grad ødelegge terrorgruppens planer om å utvide sin tilstedeværelse i Afghanistan, heter det videre i uttalelsen.

Khorasan er et historisk navn på et område i Sentral-Asia som i dag omfatter Afghanistan. ISIS er et annet navn på IS.

