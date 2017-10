Utsetter terrorsak mot Ubaydullah Hussain

Sykdom gjør at saken starter opp seks dager senere enn planlagt.

I april i år ble den ekstreme islamisten Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for å ha vært medlem av terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS) og for terrorrekruttering.

Hussain har hele tiden nektet straffskyld og anket saken til Borgarting lagmannsrett, og er dermed ikke rettskraftig (dommen er altså ikke endelig ennå).

Statsadvokat Frederik Ranke.

En 20 år gammel etnisk norsk mann ble også dømt i samme sak. Han fikk to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å bli medlem av IS. Han godtok dommen.

- Ingen dramatikk

Saken i lagmannsretten skulle etter planen startet opp 31. oktober og er berammet til 8. desember. Tirsdag opplyser statsadvokat Frederik Gunnar Ranke til Nettavisen at saken er utsatt noen få dager.

- Det er ingen dramatikk i dette. Saken er utsatt til 6. november, men vi har planer om å komme oss i mål som planlagt. Det hadde vært greit å starte til vanlig tid, men det ser altså ut som at vi skal komme oss i mål uten store forviklinger.

Stjerneadvokaten John Christian Elden er Hussains faste forsvarer. I berammingslisten står Karen Randi Forbrigd og Ulrik Sverdrup-Thygeson oppført som medforsvarere i saken.

John Christian Elden er forsvarer for Ubaydullah Hussain.

- Dette er ikke noe mer spennende enn at det skyldes sykdom hos en av forsvarerne, sammenholdt med at vi fortsatt er innenfor tidsplanen totalt sett, sier Elden til Nettavisen.

Hussain har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet 8. desember 2015.

Rolfsen-saken



Da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsket Hussain og 20-åringen ble det tatt beslag i opptakene til filmskaper Ulrik Rolfsen, som var i gang med å lage en dokumentarfilm om islamistmiljøet i Norge.

I dokumentaren, «Den norske islamisten», som ble vist på NRK i april i år, hadde Hussain hovedrollen og PST var interessert i å få tilgang til materialet. Årsaken var at de mente den inneholdt informasjon om rekruttering til terror i Syria og hvordan dette ble finansiert.

20. november 2015, kort tid før Hussain ble pågrepet, fastslo Høyesterett at PST ikke får bruke filmopptaket som de beslagla hjemme hos Rolfsen. Beslaget må oppheves, fastslo Høyesterett.

- Heksejakt

– Det er innlysende at PST bedriver heksejakt på meg og andre troende muslimer, og jeg ser på dette som nok en seier over PST, sa Hussain til Nettavisen samme dag.

– Etter å ha gått på nok et sviende nederlag håper jeg PST bruker sine ressurser på andre ting enn å fotfølge troende muslimer i Norge.

