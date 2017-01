Utspørringen ble for personlig for Jensen

ANNONSE

Det utviklet seg nesten til munnhoggeri da Schilling tirsdag formiddag gikk fra å stille Eirik Jensen spørsmål om ham selv, til å spørre om barna hans. Den pensjonerte politimannen skrev høsten 2011 stadig mer personlige meldinger til sin kilde i det kriminelle miljøet, Gjermund Cappelen. Blant annet betrodde de begge hverandre detaljer om sine barns liv, noe aktor fant merkelig og spurte om.

– Er han en venn for deg på denne tiden? spurte Schilling til Jensens kontante avvisning.

For retten begynte aktor å referere innholdet i meldinger om barna hans og siden til å trekke fram opplysninger om pengeoverføringer han hadde gjort til dem. Da dette begynte, ble Jensen tydelig stresset og mumlet at det gikk for langt. Han reagerte til slutt åpent og sa han ikke likte at barnas adresser og personlige opplysninger ble nevnt i åpen rett.

– Nei, ærlig talt. Hvem har begjært lukkede dører under hele din forklaring, også av hensyn til deg selv? spurte aktor spontant med henvisning til at nettopp Jensen som den eneste aktøren i saken har motsatt seg lukkede dører under rettssaken.

Til slutt måtte tingrettsdommer Kim Heger gripe inn. Han forklarte Jensen at aktor trolig hadde et formål med å nevne de personlige opplysningene. Samtidig formanet han også mediene som følger rettssaken om å utvise varsomhet i sin gjengivelse av identifiserbare opplysninger. (©NTB)