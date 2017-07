Utvik-flommen var en varslet katastrofe

Allerede for et år siden ble Norges vassdrags- og energiverk (NVE) varslet om flomfaren i Utvik, ifølge VG. Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

I ekstremværet natt til mandag ble deler av den idylliske bygda ved Innvikfjorden i Stryn kommune tatt av vannmassene. Både hus, veier og bruer gikk med da to elver som renner gjennom byen, gikk over sine bredder.

Ifølge VG varslet professor Oddbjørn Bruland ved instituttet for bygg og miljøteknikk ved Universitetet i Trondheim (NTNU) allerede for ett år siden om flomfaren. Bruland eier en hytte i Utvik og kontaktet NVE både telefonisk og på epost.

Fungerende regionsjef i NVE region vest, Svein Arne Vågane, kan foreløpig ikke si hvordan advarselen ble behandlet.

- Ikke i detalj, nei. Vi får mange meldinger, og vi kan ikke behandle alle, det går bare ikke, sier han til VG.

Store nedbørsmengder førte til flom i Utvik i Sogn og Fjordane og flere andre i Sør-Norge.

Større enn på TV

Både Vågane, ordfører i Stryn Sven Flo og representanter for Statens vegvesen, NVE og fylkesmannen i Sogn og Fjordane møttes i Utvik tirsdag for å få overblikk over skadeomfanget.

Ifølge fylkesberedskapssjef Håvard Stensvand er skadene større enn det som vises på TV-bildene.

- De er veldig, veldig omfattende, sier han til NTB.

Fylkesmannen koordinerte beredskapen da flommen var på sitt verste. Nå er deres rolle først og fremst å gi kommunen råd om hvordan gjenoppbyggingsarbeidet bør håndteres.

- Det er tunge oppgaver som venter. Det er viktig å ha god oversikt over alle kostnadene, sier Stensvand, som oppfordrer kommunen til snarest å ta kontakt med Statens naturskadeordning.

Staten har tidligere gått inn med betydelig støtte til katastroferammede kommuner.

Berømmer

Statsminister Erna Solberg (H) berømmet på Facebook tirsdag innsatsen til både hjelpemannskaper, offentlig etater og frivillige i Utvik.

- Nå er det viktig at alle krefter settes inn i arbeidet for å utbedre skaden, skriver Solberg i Facebook-innlegget.

Ekstremværet førte til at rundt 200 hus ble uten strøm og vann. Fire husstander er fortsatt evakuert, men de fleste av bygdas om lag 250 innbyggere har valgt å bli værende.

- De fleste har selv sørget for alternative bosteder, opplyser Flo.

Tirsdag kom deler av strømforsyningen på plass, mens det ble jobbet på spreng for å forsyne bygda med vann. I samarbeid med Røde Kors har kommunen satt inn båter som går i skytteltrafikk.

Nytt elveløp

Et nytt elveløp graves nå ut for Storelva i sentrum av Utvik. I tillegg jobbes det med å få på plass en midlertidig bro over Storelva, slik at bygda får gjenopprettet veiforbindelse. Brobyggingen kan ta dager.

- Førsteprioriteten vår nå er å definere elveløpet igjen. To maskiner jobber med det. Deretter må vi ta en fortløpende vurdering av opprydningsarbeidet, sier fungerende regionsjef Svein Arne Vågane i NVE til NTB.

Trass i at elva har gått mye ned, og det er gode værprognoser framover, har flommen ført til vanskelig framkommelighet flere steder i fylket.

Foreløpig er både fylkesvei 60, som går sørover fra Utvik over Utvikfjellet, og fylkesvei 725 mellom Utvik og Moldreim vestover i fjorden stengt.

I tillegg til Utvik er Sandane og Breim i Gloppen kommune særlig rammet av flommen. Alle de tre bygdene ligger i Sogn og Fjordane.

Enorme verdier tapt

Hvor store verdier som er gått tapt, er det foreløpig umulig å anslå, ifølge Flo.

- Skadene er enorme, fastslår han. Likevel tror han Utvik vil gjenoppstå i ny prakt.

- Jeg har veldig tro på at Utvik vil reise seg igjen. De som bor der, er fantastiske mennesker med godt pågangsmot, sier Flo til NTB.

På kafeen i Utvik tar Rosa Lie imot dem som mangler mat og tok over hodet.

- Vi har åpen dør for alle, sier kaféverten til NRK.

De som har fått skader på hus og eiendom, er innstilt på å bygge opp igjen det som er tapt.

- Vi må forme et nytt Utvik, sier Tanja Hage. Hun er innstilt på å bidra til å bygge opp igjen bygda. Hennes eget hus står, men hagen er skylt vekk.

(©NTB)