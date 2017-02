Utviste Mahad: - Jeg takker Norge for mulighetene jeg har fått

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): I april fjor vedtok Utlendingsdirektoratet (UDI) at Mahad Abib Mahamud mister sitt norske statsborgerskap. Han klaget til Utlendingsnemnda (UNE) som fattet samme vedtak i juni i fjor.

Den 30 år gamle bioingeniøren har vært i Norge i 17 år, men har saksøkt Norge etter å ha blitt utvist og nå er statsløs og uten rettigheter i Norge.

UDI og UNE mener Mahad har gitt feilaktige opplysninger om sin identitet og nasjonalitet da han kom til Norge i 2000. Det er også flere andre forhold som gjør at norske myndigheter ikke tror på Mahad.

Advokat Elise Nygård er advokat for Mahad Abib Mahamud.

- Takker Norge

Mahad mener selv han er fra Somalia, myndighetene mener å kunne bevise at han egentlig er fra Djibouti.

I Norge har Mahad tatt høyere utdanning og jobbet som bioingeniør ved Ullevål sykehus i Oslo. Han er én av få med beredskapskompetanse dersom det oppstår en alvorlig smittesituasjon.

I retten fortalte han også om den store overgangen fra å selge peanøtter og pusse andre sko, og være analfabet, til selv å ha høyere utdannelse.

- Jeg fikk fast jobb ved Ullevål for tre år siden og har utviklet meg mye. Jeg er én av fem personer som har kompetanse til å sette i gang en beredskap dersom det oppstår en smittesituasjon. Jeg vil takke for muligheten jeg har fått, sa han i retten.

Regjeringsadvokat Erik Bratterud.

- Slet med angst

Mahad fortalte også om en vanskelig tid da han kom til Norge.

- Jeg slet med posttraumatisk stresslidelse. Jeg hadde mye angst, var redd og hadde mye aggresjon. Den første tiden var jeg i 11 ulike barnehjem. Men de tok seg av meg og satset på meg. Da ga meg hjelp til å få behandlet diagnosen jeg hadde fått. Jeg er takknemlig for dem som satset på meg.

Ettersom Mahad var analfabet da han som 14-åring kom til Norge, har myndighetene stilt seg undrende til at han oppnådde karakteren 6 i fransk både på ungdomsskolen og på videregående. Dette til tross for at han oppga bare å kunne somalisk og arabisk da han kom til Norge. Fransk er ett av språkene som snakkes i Djibouti.

Til Nettavisen tirsdag fortalte Mahad det han mener er årsaken til at han fikk gode karakterer i nettopp fransk.

I retten onsdag forklarte Mahad dette mer:

- Jeg har et godt språkøre, og var nysgjerrig på språket til studentene jeg pusset skoene til. De gikk på en privat fransk skole og jeg la merke til at de brukte ord vi ikke hadde i vårt språk. Dermed lærte jeg ett og ett ord. Det var ikke mye fransk jeg kunne da jeg kom til Norge, men noen ord.

Pensum på engelsk

Han forklarte også sin gode franskkarakter med at ingen av de andre elevene i franskklassen på ungdomsskolen kunne noe særlig fransk, og at det generelt skulle lite til for å oppnå gode karakterer sammenlignet med norsk og engelsk.

Mahad Abib Mahamud mistet statsborgerskapet sitt etter 17 år i Norge.

Mahads advokat Elise Nygård spurte også 30-åringen om hvor lang tid han hadde brukt på å fullføre høyere utdanning som bioingeniør.

- Jeg brukte akkurat den tiden som skulle brukes, på lik linje som etniske nordmenn.

Advokatfullmektig Nygård fikk dermed frem poenget sitt for retten om at Mahad har akademiske talenter.

- Flere av bøkene var på engelsk, og noen av modulene var også bare på engelsk, sa han i retten.

Mahad-saken har skapt stor debatt og noen av landets fremste jurister har også uttalt at de mener staten har en dårlig sak, og at vedtaket er ulovlig. Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har uttalt på Facebook at personer som jukser seg til opphold og statsborgerskap skal sendes ut, og at det er fornuftig og rettferdig. I Facebook-innlegget lenket hun til en artikkel om Mahad og omtalte fremstillingen som hjerterå.

Politiet og UDI mottok dette tipset om Mahad 2. juli 2013.

Statssekretær i justisdepartementet, Fabian Stang (H), avtalte også et møte med Mahad, men trakk seg kort tid før rettssaken.

