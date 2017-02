Valen kalt forkastelig av politibetjent på Facebook - nå er anmeldelsen henlagt

ANNONSE

I oktober meldte Nettavisen nyheten om at komiker Kristian Valen blant annet ble kalt "forkastelig", "smålig" og "idiotisk" av en kvinnelig politibetjent på hennes Facebook-profil.

Politikvinnen jobber i en avdeling som er tett knyttet til operativ virksomhet i politiet.

Statsadvokat Stein Vale.

Valen anmeldte forholdet som først ble levert til Spesialenheten for politisaker. Ettersom Facebook-ytringen skjedde på politikvinnens fritid ble saken overført til det som er tidligere Follo politidistrikt.

Henlagt

De henla saken i begynnelsen av desember, men Valen klaget henleggelsen inn til Oslo statsadvokatembeter. 26. januar ble saken også henlagt der.

- De anmeldte ytringene er ikke å anse som straffbare. Dermed var det ingen grunn for meg å omgjøre henleggelsen til politiet, sier statsadvokat Stein Vale til Nettavisen.

Politiet henla også asken om intet straffbart forhold.

John Christian Elden, forsvarer for Kristian Valen.

Bare i 2016 ble Valen, som er aktuell som deltaker i Melodi Grand Prix (MGP), pågrepet to ganger av politiet.

I slutten av september i fjor ble Valen dømt til 21 dagers fengsel etter å ha publisert en melding på Facebook 5. februar samme året, som ble oppfattet som trusler mot politibetjenter. Han ble også dømt for å ha forulempet offentlig tjenestemann på grunn av utføring av tjenesten og for en våpenepisode få dager før rettssaken.

I 2016 ble Kristian Valen pågrepet to ganger i sin bolig på Aker Brygge i Oslo.

Pågrepet på Aker Brygge

Valen ble på nytt pågrepet av politiet lørdag 17. september i sin leilighet på Aker Brygge i Oslo.

Politikvinnen publisere innlegget sitt kort tid etter den siste pågripelsen. Det var flere som kommenterte innlegget, og kvinnen mottok flere støtteerklæringer.

- Vi synes det er svært interessant, og rettslig positivt, at statsadvokaten fastslår at det ikke er straffbart det disse to personene har lagt ut om Valen på hennes Facebook-sider, hverken hver for seg eller sett i sammenheng, sier Valens forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

- Jeg legger til grunn at det samme gjelder når loven brukes mot Kristian Valen og hans Facebook-sider.

Fredag ble det kjent at komikeren får ny behandling av straffesaken i Borgarting lagmannsrett. Han har hele tiden nektet straffskyld etter tiltalen fra tingretten og anket fengselsdommen.

Politiinspektør ved strategisk stab i Oslo politidistrikt Runa Bunæs har ikke besvart Nettavisens henvendelser.