Valgforsker: - Dystre utsikter for Venstre

Venstre stuper videre på meningsmålingene, og har de siste månedene plassert seg godt under sperregrensen på 4 prosent.

- Det er jo en veldig lite hyggelig utvikling for Venstre, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt samfunnsforskning til Nettavisen.

I juni hadde Venstre et gjennomsnittlig resultat på målingene på 3,2 prosent, ifølge nettstedet pollofpolls. Denne uken har to ny målinger bekreftet samme trend, med et resultat for partiet på 3,2 og 3,4 prosent.

- Velgerne går til et annet parti



Valgforskeren mener Venstres støtte til Erna Solbergs borgerlige regjering, har mye av skylda for partiets krisemålinger.

- Venstre har havnet i en slags skvis ved at partiet de siste fire årene har støttet en regjering som de har vært uenig med på mange områder, og at det har vært mange konflikter mellom Venstre og regjeringen, sier Bergh, og påpeker:

- Venstres velgere er ikke veldig fornøyde, og blir heller ikke mobilisert ved at partiet er i en så vanskelig situasjon. En del som kunne tenke seg å støtte Venstre, blir derfor sittende på gjerdet eller går til et annet parti, sier han.

Bergh viser til at striden med regjeringen særlig har handlet om miljøsaken og innvandrings- og integreringspolitikken.

- Venstre har måttet svelge en del kameler, og har endt opp med å støtte regjeringen på de fleste områder, hevder han.

- Sannsynlig med regjeringsskifte

Bergh understreker dessuten at Venstre ikke har så mange kjernevelgere.

- De er et parti som ikke har et alt for stort grunnfjell av velgere, og er avhengig av å gjøre et godt valg for å komme over sperregrensen. Det er heller ikke første gang Venstre har vært i denne situasjonen. De har havnet under sperregrensen i flere valg i nyere tid, sier han.

Og dersom Venstre ender med å havne under sperregrensen på valgdagen i september, ryker også trolig den borgerlige regjeringen.

- Det er vanskelig å spå, så jeg vil ikke gi noen entydig spådom, men slik det ser ut nå er det litt mer sannsynlig med et regjeringsskifte - at vi får en rødgrønn regjering av noe slag enn at Erna Solberg får fortsette. Men det kan skifte, og det skal ikke mye til for at det snur, sier Bergh.

- Hvordan skal Venstre klare å øke oppslutningen?

- Man kan tenke seg at de kan øke, men den situasjonen de befinner seg i nå vil vedvare til valget. Sånn sett er det litt dystre utsikter. Det kan også tenkes at det blir taktisk stemmegivning, som det var i 2005, at Høyre-folk stemmer Venstre for å berge en borgerlig regjering, sier han.

- Senterpartiet tar velgere



På motsatt side av skalaen står Senterpartiet, som fortsetter å fosse fram på meningsmålingene. I juni hadde partiet et gjennomsnittlig resultat på målingene på 12,2 prosent.

FOSSER FRAM: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har god grunn til å smile.

- Senterpartiet er i motsatt situasjon enn Venstre. De har mange fordeler av den politikken som regjeringen fører nå, at det er en motstand rundt omkring i landet mot blant annet kommune- og regionreformen. Motstanden mobiliserer en type politisk reserve som alltid finnes i Norge, sier Bergh.

Han mener Senterpartiet har gode muligheter for å gjøre et godt valg.

- Det har vært en del overganger fra Venstre til Senterpartiet, som er en fordel for et potensielt rødgrønt samarbeid, sier han.

- Hva tenker du om Frps oppslutning, på 13,3 prosent i snitt i juni?

- Frp klarer seg jo rimelig bra. De har sittet fire år i regjering og holder et nivå som absolutt er anstendig. De har ikke gått i SV-fella som mange hadde spådd at de ville gjøre, sier valgforskeren.

Venstre: - Vi er ikke fornøyd



Venstre-nestleder Ola Elvestuen legger ikke skjul på at de er skuffet.

IKKE FORNØYD: Venstres nestleder Ola Elvestuen mener hele Venstre nå må mobilisere dersom de skal klare å havne over sperregrensa.

- Dette er målinger som vi tar på stort alvor og som vi ikke er fornøyd med. Venstre over sperregrensen er helt avgjørende dersom Erna Solberg skal kunne fortsette som statsminister og dersom vi skal sikre fortsatt borgerlig flertall, sier Elvestuen til Nettavisen.

Elevestuen er tydelig på at det må til en mobilisering hvis de skal klare å unngå å ende under sperregrensa.

- Vi må bredde ut partiet. Vi er mer enn miljøpartiet på borgerlig side. Vi er et skoleparti som satser på lærerne og vi er et næringsparti som satser på småbedriftene og gründerne, påpeper han.

Han er ikke enig i at Venstre nødvendigvis har måttet svelge kameler

- I et samarbeid må man alltid gi litt samtidig som man får litt. Og vi har fått til ganske mye. Sammen med regjeringen og KrF har vi fått til ganske mye de siste fire årene, sier Elvestuen.

