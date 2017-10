Vann-kaos på E18

Politiet oppfordrer folk til å parkere bilen på Sørlandet. Hvis du må ut og kjøre: Følge politiets sperringer.

(tvedestrandsposten.no): Det meldes nå om kaos flere steder, både på E18 og omkjøringsveiene. Problemet skyldes blant annet at omkjøringsveiene er noe dårlig skiltet, og at folk ikke respekterer sperringene.

– I Tvedestrand-området er vannføringene størst og fører til store lokale oversvømmelser. Vannføringsstasjon Lundevatn (Tvedestrand) har akkurat kulminert på 294 kubikkmeter per sekund. Vannføringen er i dette området mye større enn den var under flommen i begynnelsen av oktober, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt oppdaterte flomvarsel for Sørlandet klokken 18.30 søndag kveld.

E18 fra Arendal til Tvedestrand er nå åpen for trafikk. Videre fra Tvedestrand og østover er det fortsatt sperret. Kjør forsiktig !!! — Politiet i Agder (@politiagder) October 22, 2017

- Vi opplever også at det er en del folk som setter seg i bilen for å titte på flommen og vannmassene. Det gjelder både i Tvedestrand sentrum og på E18, og dette skaper problemer for nødetatene og andre som nå jobber med flommen, sier politførstebetjent Morten Tobiassen til Tvedestrandsposten.

Han oppfordrer de som ikke har helt nødvendige ærend om å parkere bilen. I tillegg understreker han at bilistene må følge politiet sperringer.

- Vi ønsker minst mulig trafikk. Til nå har vi unngått ulykker, men vi frykter at det kan skje når så mange drar ut i bil, sier politiførstebetjenten.

- Omkjøringsveiene er dessuten smale, minner han om.

Stengt helt til Kragerø

Flom og fastkjørte biler gjør at E18 søndag ettermiddag er stengt mellom Stoa i Arendal og Gjerdemyra i Kragerø.

På strekningen Jostadvann-Haslestad på E18 i Arendal måtte politiet søndag formiddag dirigerte personbilene forbi på gang- og sykkelstien.

FLOM: Det flommer over på deler av E18 på Sørlandet.

Omkjøring

Veivesenet opplyser klokken 15 dette om omkjøringene:

Kommer du østfra må du nå ta ved Gjerdamyrakrysset i Telemark på fylkesvei 38 til Drangedal, derfra videre på fylkesvei 358 over til Treungen, videre på riksvei 41 fra Treungen til Hynnekleiv og derfra fylkesvei 42 ned til Stoa-krysset vest for Arendal.

Kommer du vestfra blir det motsatt.

Omkjøringsvei rammet av flom

Veitrafikksentralen meldte først omkjøring fra Sunde bru like øst for Brokelandsheia over Åmli til Stoa-krysset. Siden det viste seg at den opprinnelige omkjøringsveien også var rammet av flom, endret man til overnevnte omkjøringsvei.

Fylkesveien mot Hegland - Våland er også stengt, og kan ikke brukes som omkjøringsvei mellom Nes Verk og Arendal.

I Tvedestrand sentrum er fylkesveien langs Tjenna stengt.

E18 er også stengt ved Lundeslettene. Omkjøring via Laget frarådes.





Twitter-melding fra reisende på E18 ved Fiane i Aust-Agder.

Dette er E18 like øst for Fiane. pic.twitter.com/NeaRykpzni — Madame Stendhal (@karisteindal) October 22, 2017

