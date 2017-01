Politiets innsatsleder, Olav Ramnefjell, forteller til Sunnmørsposten at våpenet viste seg å være et såkalt softgun. Ingen ble skadd i hendelsen. Foto: Arne Per Andersen / Sunnmørsposten (NTB scanpix)

Våpen beslaglagt på skole i Ålesund

To elever ved en videregående skole i Ålesund er pågrepet etter at de skal ha hatt med seg våpen på skolen.