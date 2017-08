Våpenbrekket: Et tjuetalls våpen stjålet

Politiet bekrefter at det ble stålet over tjue våpen fra Børselars natt til mandag.

– I forbindelse med våpentyveriet på Dal natt til mandag 31. juli, kan jeg bekrefte at det ble borttatt et tjuetalls våpen fra Børselars våpenforretning, uten at jeg ønsker ikke å utdype det nærmere. Vi etterforsker saken bredt og har foretatt en rekke vitneavhør og tekniske undersøkelser som vi nå analyserer. Vi ønsker fortsatt tips i saken på vår tipstelefon 63 96 92 68, sier lensmann i Eidsvoll og Hurdal, Espen Sandvold, i en pressemelding.

Ifølge politiet var det mellom klokka 00.15 og 00.30 at minst to gjerningsmenn tok seg inn i våpenforretningen på Dal i Eidsvoll.

Først klokka 05.55 fikk politiet melding om innbruddet av en tilfeldig forbipasserende, til tross for at alarmen skal ha blitt utløst. Det er fortsatt uklart hvorfor politiet ikke ble varslet tidligere. Verken forretningens innehaver, alarmselskapet eller politiet har foreløpig kunne gjøre rede for alarmsvikten.

Et tjuetalls våpen stjålet er stjålet fra Børselars våpenforretning.

Gjerningsmennene benyttet en Audi A4 som rambukk og knuste de to portene som leder inn til Børselars' lokaler. Politiet mener at tyvene videre flyktet i en Audi A7 som ble funnet hensatt i Østre Hurdalsveg et døgn etter sjokkbrekket.

Etter det Romerikes Blad kjenner til, skal det være jaktrifler, hagler og håndvåpen blant de over tjue våpnene som er stjålet.

