Varaordfører i Drammen, Yousuf Gilani (V), er kalt inn av styret i eget parti for å forklare seg om ulovlig byggearbeid i boligen han eide.

Gilani gjorde om to boder til oppholdsrom i en enebolig uten å søke. Kommunen kom på befaring etter at han hadde solgt huset, og det er den nye eieren som må svare for ulovlighetene overfor kommunen, skriver Drammens Tidende.

Styret i Drammen Venstre har kalt inn til møte for å høre Gilanis forklaring.

– Vi vil kalle inn bystyregruppa til et møte, for å få høre Gilanis forklaring. Det må bli til uka, sier styreleder Reidar Reitan.

Styrelederen ønsker ikke kommentere saken før han har hørt Gilanis forklaring og peker på at varaordføreren ikke har noen verv i Drammen Venstre, og at bystyregruppa er på siden av partilaget.

Flere politikere mener saken vil gjøre arbeidet med å gjenopprette kommunens tillit hos byens innbyggere etter korrupsjonssaken nå blir enda vanskeligere.

– Det påhviler politikerne et ekstra ansvar for å følge lover og regler. Hvordan han håndterer dette videre, kommer til å ha betydning for ham som politiker, har ordfører Tore Opdal Hansen (H) sagt tidligere.

