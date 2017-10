Varsler full storm i fjellet i Sør-Norge

Meteorologisk institutt med obs-varsel. Sør-Norge får snøstorm.

OSLO (Nettavisen): Meteorologisk institutt går torsdag ut med obs-varsel for Sør-Norge og varsler full storm i fjellet.

Uværet vil gjøre seg gjeldende fra fredag ettermiddag.

- Vinden vil øke på utover fredag, så skal du over fjellet: Jo tidligere du drar fredag, desto bedre, sier statsmeteorolog Elbjørg Moxnes til Nettavisen torsdag ettermiddag.

- Vi sender ut et obs-varsel for fjellet nå, og vi vil også advare for vanskelige kjøreforhold, sier Moxnes til Nettavisen.

Vinden får følge av bygevær med både regn og snø.

- Jeg vil tro at en del av fjellovergangene vil stenge i Sør-Norge om det blir den rette kombinasjonen av vær, sier trafikkoperatør Kjetil Molvær ved Vegtrafikksentralen i Lærdal til NRK.



- Snøgrensen kryper nedover



- Det vil begynne som regn, men snøgrensen kryper nedover fredag i takt med at temperaturen faller, sier Moxnes.

På kysten og Vestlandet ventes det vind opp i sterk kuling, kanskje liten storm i Møre og Romsdal.

Uværssystemet som vil sette sitt preg på Sør-Norge i helgen kommer fredag ettermiddag.

Fortsetter lørdag med vind og nedbør



- Det fortsetter utover lørdagen med vind og nedbør, mens utover på søndag venter vi mindre vind. Samtidig blir det kaldere, mellom 5 og 10 minusgrader, sier meteorologen.

I Nord-Norge blir det overgang til snøbyger og gradvis fallende temperaturer i helgen. Her ventes det snø helt ned mot kysten.

- Dette blir det første ordentlige snøfallet i nord, så de som eventuelt ikke har skodd bilen om til vintervær, bør gjøre det nå, sier Moxnes.

