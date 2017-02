Vårt Land: Oslo katolske bispedømme anker i saken mot staten

ANNONSE

Artikkelen oppdateres.

Oslo katolske bispedømme anker dommen etter å ha tapt søksmålet mot staten i medlemsrotsaken, melder Vårt Land.

Avisen skriver at anken blir sendt inn fredag. Bispedømmet saksøkte staten for å få omgjort et vedtak om å betale 40 millioner kroner tilbake til staten på grunn av medlemsrot.

Fra 2011-2014 brukte ansatte i Oslo katolske bispdømme (OKB) telefonkatalogen for å finne personer med navn som tydet på at de kom fra et hovedsaklig katolsk land, skriver Vårt Land.

Deretter brukte de nettjenester til å finne fødselsdatoen. Ved hjelp av disse opplysningene kunne de i søke opp personnummeret i folkeregisteret. Personnummer er det eneste trossamfunn trenger for å søke støtte for medlemmer, skriver avisen.

Avisen skriver også at det er holdt allmøte blant ledelsen i bispedømmet.