Vedum avviser regjeringssamarbeid med Rødt og MDG

- Hele debatten om samarbeid er ødeleggende, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum går inn for en regjering basert på Senterpartiet og Arbeiderpartiet, men vil ikke snakke for mye om posisjonering før valget.

Senterparti-lederen gjestet mandag Politisk valgkvarter hos NRK, og der fikk han blant annet spørsmål om han er enig med Ap-leder Jonas Gahr Støre i at det ikke er aktuelt å samarbeide i regjering med Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG). Ja, lød svaret fra Vedum.

Muligheten for å be Kristelige folkeparti skifte side dersom de borgerlige mister flertall, lot Vedum være opp til KrF selv.

– Nå er det så mye tvil i KrF, så de får få lov til å tvile selv. Vi har sagt at vi har samarbeidet med dem før, og så får vi respektere at de nå helst vil ha Erna Solberg. Så får vi se om de tviler seg til et annet standpunkt etter valget, sa Vedum.

På spørsmålet om det er likegyldig for ham om det blir SV eller KrF han samarbeider med, svarte Vedum at han synes hele debatten om samarbeid er ødeleggende. Sp-lederen understreket at de ønsker en Arbeiderparti- og Senterparti-basert regjering, og at han lar andre partier svare for seg.

Kommunestruktur, responstid i politiet, forsvar, asyl-, integrering- og innvandringspolitikk var blant de andre temaene Sp-lederen måtte svare på.

– Vi trenger et mangfold av kommuner. Norge er så mangfoldig, og vi trenger en kommunestruktur tilpasset det samfunnet vi er, sa Vedum etter spørsmål om hvor liten en kommune kan være, og han lovet å se og ta i bruk hele landet.

