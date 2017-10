Veitrafikken direkte - her er det utfordringer

Glatte veibaner og snø, vogntog som sperrer trafikken, stengt vei på grunn av flom. Se de siste trafikkmeldingene her.

OSLO (Nettavisen): Snøvær skaper vanskelige kjøreforhold i høyden. Fylkesvei 40 i Buskerud ble tirsdag stengt etter en ulykke i svingene like sør for Dagali tirsdag ettermiddag.

Politiet i Nordre Buskerud melder om lastebiler som måtte fjernes på riksvei 7, fylkesvei 51 og fylkesvei 52.

- Det er glatt vegbane og opp mot 10 centimeter snø, lyder meldingen fra Hallingdal klokka 13.16.

Fylkesvei 420 mellom Vesterled-Bergemoen i Grimstad kommune er stengt på grunn av flom, melder Statens vegvesen klokka 12.

Dårlig vær på fjellovergangene

Fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt. Det er snøvær og sterk vind både på riksvei 7 over Hardangervidda, på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og fylkesvei 50 Aurland-Hol. Det samme gjelder E134 Haukelifjell, E16 Filefjell og fylkesvei 53 Tyin-Årdal.

- Det er dårlig vær på fjellovergangene mellom øst og vest. Det er redusert sikt, mye vind og temperaturer rundt null grader. Den kombinasjonen er ekkel og ubehagelig for bilistene som skal over fjellet, sier Kjetil Molvær, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Lærdal, til NRK.

I Telemark melder politiet om snø på veiene fra Morgedal og vestover.

Flom- og jordskredvarsel

NVEs varsel om flom- og jordskredfare er oppjustert til oransje nivå i Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Det er ventet store nedbørsmengder tirsdag ettermiddag.

