Vektere følte seg truet av ungdommer - måtte hoppe på buss

Vektere ga tilsnakk til ungdommer på buss. Endte med håndgemeng.

Vektere følte seg truet av cirka 15 ungdommer og måtte hoppe på en buss for å unngå ytterligere problemer, melder Oslo-politiet ved 21.30-tiden lørdag. Hendelsen fant sted på Ila.

- Vi har nå kontroll på ungdommene, og vi søker å kartlegge hva som har skjedd, sier operasjonsleder Tor Jøkling hos Oslo-politiet til Nettavisen. Ungdommene ble påtruffet inne på en buss.

Ved 22.30-tiden melder politiet at det er flere vektere som har påtalt ufin oppførsel fra personer inne på en buss. Dette endte med håndgemeng. Vekterne flyktet i en annen buss.

- Gjerningspersonene blir anmeldt for kroppskrenkelse og bortvist fra Oslo sentrum resten av natten, skriver politiet på Twitter.

Tidligere på kvelden pågrep politiet en mann på Grønland T-banestasjon etter at han hadde slått og truet vektere. Mannen, som også var i besittelse av et elektrosjokkvåpen, ble kjørt til arresten og anmeldt for flere forhold. Han skal ikke ha brukt våpenet da han ble stoppet. Mannen var i 20-årene.

Har du sett denne videoen?