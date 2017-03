«Velferdsprofitører» under angrep også i Senterpartiet

ANNONSE

Barnehager, barnevern og asylmottak bør først og fremst drives av kommunene og ideelle aktører, mener Senterkvinnenes leder Beate Marie Dahl Eide.

Sentralstyret i Senterpartiet ønsket ikke noen resolusjon mot velferdsprofitører, men et flertall på landsmøtet gikk inn for å diskutere saken. Dermed blir Senterkvinnenes resolusjonsforslag behandlet på landsmøtet denne helgen.

Beate Marie Dahl Eide, Senterpartiet.

– Dette er penger som må gå til velferd, og tjenestene bør leveres i offentlig regi. Vi må få en slutt på de store kommersielle konsernene som tar ut store utbytter, sier Dahl Eide til NTB.

Profitten går blant annet på bekostning av lønns- og pensjonsvilkårene til de ansatte, mener hun.

– Jeg har stor tro på at landsmøte vil gå inn for en tydeligere linje når det gjelder velferdsprofitører, sier hun.

For friskt?

Nestleder Ola Borten Moe har imidlertid lite til overs for Senterkvinnenes forslag.

– Jeg syns ikke det er en veldig god resolusjon, vi anbefalte jo ikke å ta den inn, sier Borten Moe, som kan ende med å gå på talerstolen for å be landsmøtet si nei.

Da SV forrige helg vedtok noe lignende, kalte han det «friskt».

Borten Moe mener det er greit at selskaper som leverer velferdstjenester, tar utbytte, så lenge selskapet har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. De private aktørene gjør en innsats for fellesskapet, mener han, og viser til at barnehageløftet ikke hadde vært mulig uten private drivere.

Han ledet også programkomiteen og mener deres forslag til partiprogram går langt nok. Her heter det at partiet ikke ønsker at «en stadig større andel av barnehagesektoren eies av kommersielle konsern.»

– Stemplet som kynisk

Arnfinn Nordbø, regionsjef i asylselskapet Hero, var raskt oppe på talerstolen fredag for å advare partiet mot å «hoppe etter SV». Han liker dårlig å bli stemplet som «velferdsprofitør».

– Det er mange mennesker som virkelig brenner for det de jobber med. De starter kanskje bedrifter innenfor barnevern, barnehager eller asylmottak fordi de har et oppriktig engasjement, og så blir man stemplet som kynisk, sier Nordbø, som er nordtrøndersk lokallagsdelegat på landsmøtet.

– Senterpartiet er tradisjonelt positiv til privat næringsliv, men med en gang det kommer til noe som har med mennesker å gjøre, så blir man automatisk negativ, slik som SV og Rødt. Jeg syns ikke det er riktig at Sp skal hive seg med på det.

Han håper landsmøtet vil avvise resolusjonen, men tør ikke spå det.

– Jeg tror partiet er ganske delt, sier han.

Han håper ikke Senterpartiet legger seg etter SV etter valget til høsten.

– Personlig håper jeg heller partiet går mot KrF enn SV. Jeg syns SV har kjørt seg ut på sidelinjen med kravene de har satt. De blir for radikale. Nå har de gått enda mer til venstre så de er blitt enda vanskeligere å samarbeide med, sier han.

