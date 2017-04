Venstre: - Dette er reinspikka populisme fra Senterpartiet

ANNONSE

- Senterpartiet fremmer mistillit mot miljøvernministeren fordi han ikke vil bryte en lov Senterpartiet selv har foreslått og stemt for, tordnet stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn fra Venstre på Facebook og Twitter onsdag.

- Naturmangfoldsloven ble foreslått av den rødgrønne regjeringen. At Senterpartiet nå vil stille mistillit mot Vidar Helgesen for ikke å ville bryte denne loven er renspikka populisme, klargjør Rotevatn i en melding til Nettavisen onsdag kveld.

Nettavisen mener: Stortinget kan ikke pålegge statsråden å bryte loven de selv har vedtatt

SISTE: Senterpartiet fremmar mistillit mot statsråd som ikkje vil bryte ei lov Senterpartiet sjølv har vedteke. — Sveinung Rotevatn (@Rotevatn) April 19, 2017

Onsdag ble det klart at Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgelsen (H) for hans håndtering av ulvesaken.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum mener Helgesen har trenert saken og undergravd Stortingets vilje.

- Målet er å få en statsråd som gjennomfører Stortingets vilje, ikke trenerer, sier Vedum til NTB.

Grunnlaget for mistillitsforslaget er todelt, skriver NTB. For det første mener Sp at Helgesen ikke oppfylte den opplysningsplikten han som statsråd har overfor Stortinget med å tidlig nok varsle innsigelsene fra Justisdepartementets lovavdeling. I tillegg har han unnlatt å følge opp Stortingets vedtak, mener partiet. Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven ble onsdag avvist av en samlet energi- og miljøkomité.

