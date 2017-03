ANNONSE

– Generell bevæpning av politiet er uaktuelt for Venstre, men vi diskuterer gjerne forbedringer i dagens ordning, slik som punktbevæpning, sier Venstres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø.

På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet. Høyre, som tidligere kun har ønsket framskutt lagring, gikk i fjor inn for bevæpning ved spesielt utsatte terrormål, som flyplasser og jernbanestasjoner.

Det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget anbefaler økt bemanning og mer synlig politi på Gardermoen og vil ikke ha generell bevæpning. Begrunnelsen er faren for at terrorister skal finne andre mål og at risikoen derved forflyttes. I tillegg vurderer utvalget at det "er en verdi i seg selv at reisende møter et ubevæpnet politi."

– Jeg kjøper ikke disse argumentene. Det er lite hensiktsmessig med framskutt lagring i kjøretøy på Gardermoen, som jeg mener er et godt eksempel på behovet for punktbevæpning, sier Høyres Peter Christian Frølich til NTB. (©NTB)