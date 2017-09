Venstre øker oppslutningen i meningsmåling

Venstre får en oppslutning på 5,4 prosent i en ny meningsmåling utført for Dagbladet. Det er ett prosentpoeng mer enn i stortingsvalget.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til avisen at hun tar det som et tegn på at partiet gjør mye riktig.

– Vi har holdt det vi har lovet og gjort Erna Solberg til statsminister, vi har vært konstruktive, vi har prøvd å få til et bredest mulig samarbeid på borgerlig side, og har sittet rundt forhandlingsbordet, og det tror jeg folk setter pris på, sier hun.

Også SV gjør det bedre i denne målingen enn i stortingsvalget. Partiet får en oppslutning på 7,4 prosent, mot 6 prosent i valget.

Arbeiderpartiet gjorde det svakt i stortingsvalget med 27,4 prosents oppslutning. Partiet går i denne målingen ned til 26,1 prosent.

– Nå har det vært to uker med fokus på et dårlig valg og grunnene til at Ap ikke lyktes. Da er jeg ikke så overrasket over at denne målinga kommer, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Høyre får 24,4 prosent i målingen (ned fra valgresultatet på 25,0), Frp 14,4 (ned fra 15,2), Sp 10,2 (ned fra 10,3), KrF 3,9 (ned fra 4,2), MDG 3,3 (opp fra 3,2 i valget), Rødt 2,3 (mot 2,4 i valget).

