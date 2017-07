Venstre over sperregrensen på fylkesmålinger

Venstre er så vidt over sperregrensen på 4 prosent i en nasjonal beregning som baserer seg på de siste fylkesmålingene.

Venstre har et gjennomsnitt på 3,2 prosent i de nasjonale meningsmålingene som ble publisert i juni. Sist partileder Trine Skei Grande så 4-tallet på det nasjonale gjennomsnittet var i februar.

Men et landsresultat som Poll of polls har beregnet med utgangspunkt i de sist publiserte målingene i hvert fylke, gir Venstre en oppslutning på 4 prosent – og altså så vidt over sperregrensen.

Fra to til sju

Kampen mot sperregrensen kan bli avgjørende for hvem som blir statsminister til høsten. Et valg på 3-tallet gir to stortingsrepresentanter til Erna Solbergs støtteparti.

En mandatberegning på nasjonalt nivå basert på de siste fylkesmålingene gir Venstre distriktsmandater fra Oslo og Hordaland og utjevningsmandater i Akershus, Buskerud, Rogaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Rødgrønt flertall

En stortingsgruppe på sju Venstre-representanter ville likevel ikke vært tilstrekkelig for å sikre et fortsatt borgerlig flertall, dersom stortingsvalget i september skulle gi et resultat på linje med fylkesberegningen nå.

Basert på ni fylkesmålinger utført av InFact, ni av Respons og én fra Sentio ville opposisjonen fått 89 mandater mot 80 til Høyre, Frp, Venstre og KrF til sammen.

Ap og H ned

Et beregnet stortingsvalg basert på de siste 19 fylkesmålingene gir noe lavere oppslutning for Ap og Høyre enn juni-snittet basert på de nasjonale meningsmålingene.

Ap får 31,1 prosent og 56 mandater basert på fylkesmålingene, mot 31,7 prosent og 59 mandater på de nasjonale målingene. Høyres tall er 22,0 prosent og 40 mandater basert på fylkesmålingene og 23,1 prosent og 43 mandater på nasjonalt snitt. .

Frp får 13,5 prosent og 24 mandater på fylkesberegningen mot 13,4 prosent og 25 mandater på de nasjonale målingene.

SV og KrF opp

Både SV og KrF havner om lag 0,5 prosentpoeng høyere på det fylkesbaserte snittet. En oppslutning på henholdsvis 4,7 prosent og 5,1 prosent ville gitt begge partiene ni mandater, ett mer enn i snittet på de nasjonale målingene i juni.

Senterpartiet beregnes til 12,2 prosent (+0,1 fra de nasjonale målingene) og står på stedet hvil med 22 mandater. MDG og Rødt er uendret på henholdsvis 3,2 prosent og 2,4 prosent – med ett mandat til hver av dem.

