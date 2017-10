Venstre vil lovfeste retten til kvalifiserte lærere

Norske skoleelever må få lovfestet rett til undervisning fra kvalifiserte lærere, mener Venstre-leder Trine Skei Grande – som også vil øke lønna til lærerne.

– Den viktigste faktoren for elevenes læring i skolen er lærerens kompetanse. Alle som har vært eller er elever i skolen, vet hvor avgjørende gode lærere er for vår læring og utvikling, sier Grande.

Søndag vedtok Venstres landsstyre at partiet skal kjempe for å gi alle elever en lovfestet rett på kvalifiserte lærere, som har lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk kompetanse. Partiet viser til at i 2016 drev 13.500 personer undervisning i grunnskolen og videregående skole uten godkjent lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk kompetanse.

I tillegg vil Venstre sikre at spesialundervisning utføres av spesialpedagog eller andre med relevant fagutdanning, og at alle skoler har et tilbud om logopedisk, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse.

For å nå målene trengs flere kvalifiserte lærere. Den mest treffsikre måten å sikre økt rekruttering på, er å heve læreryrkets status, mener Venstre. Økte krav om utdanning må gi utslag i bedre lønn, fastslår partiet.

– Utdanning skal lønne seg, også for lærere, sier Grande.

