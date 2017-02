Venstre vil unngå samarbeid med Frp

ANNONSE

– Det er ikke naturlig å gå til valg på en samarbeidsavtale. Vi har bare en plan A, og det er å gå inn i regjering med KrF og Høyre, sier Breivik til ABC Nyheter.

Han bekrefter at de kun går til valg på ett alternativ – før flere av fylkeslagene har konkludert på sine årsmøter. Flere av møtene holdes til helgen.

– Det er stor oppslutning i Venstre om at man vil ha en ny blågrønn regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF, og det er det Venstre går til valg på. Dermed vil det være to regjeringsalternativer på borgerlig side: Et mørkeblått bestående av Høyre og Frp og et blågrønt bestående av Høyre, KrF og Venstre. En slik blågrønn regjering vil kunne søke flertall både til høyre og til venstre i Stortinget, sier Breivik.

Ingen av de 15 fylkeslederne i Venstre som ABC Nyheter snakket med mandag, ønsker å fortsette samarbeidet med Frp.

Statsminister Erna Solberg (H) sier Venstre får mye igjen for samarbeidet.

– Det er nettopp fordi vi er fire partier med litt ulike saker som har funnet fram til ulike samarbeidsløsninger – der blant annet Venstre har fått gjennomslag for mange saker, sier Solberg til NTB.

På spørsmål om en lignende samarbeidsordning blir mulig etter valget, svarer hun slik:

– Vårt utgangspunkt er et samarbeid mellom disse fire partiene. Jeg mener at vi ikke kan ta for gitt noen av de fire partiene inn i et sånt samarbeid uten at man skjønner at man er avhengig av de andre.

