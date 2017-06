Verdenskjent astrofysiker forklarer meningen med livet

ANNONSE

Den verdenskjente astrofysikeren Neil deGrasse Tyson er i Trondheim i forbindelse med vitenskaps- og musikkfestivalen Starmus. Den arrangeres 18. - 23. jui.

deGrasse Tyson er blant de største navnene på gjestelisten og før han skulle inn fikk slo han av en prat med ventende fans for å besvare ett av de store spørsmålene for menneskeheten: Hva er meningen med livet?

- Meningen med livet er ofte noe folk tenker at de må søke etter, og kanskje finne under en stein eller bak et tre. Folk bruker hele livene sine på å finne meningen med livet. For min egen del har jeg funnet ut at meningen med livet skapes av deg selv, sier deGrasse Tyson entusiastisk.

- Man går gjennom livet og samler kunnskap basert på hvem du kjenner og ressurssituasjonen din for øvrig. På denne måten kan du selv skape en meningsfylt tilværelse for deg selv og din nære. Når du vet at du selv kan skap en mening med livet - så er det kort vei til svaret.

- Dør ulykkelig

deGrasse Tyson er også overbevist om at de som konstant er på søken etter svaret på meningen med livet kommer til å dø ulykkelig.

- Hvis du hele tiden søker etter meningen med livet blir det vanskeligere å finne svaret, og du dør ulykkelig og utilfreds. Du dør mens du lurer på om du har gått glipp av noe, mens du egentlig bare har gått glipp av det du selv kunne skapt.

- Dette mener jeg er meningen med livet, avslutter han med å svare.

Videoen er publisert på Facebook av Kent Ove Valø og er sett over 2100 ganger og har fått over 150 reaksjoner.

