Verkstedleder tiltalt etter dødsulykke i Lillesand

Dødsulykken skjedde i februar 2015, da den 18 år gamle mannen, som var utplassert i bedriften, skulle løfte et 650 kilo tungt anleggshjul ned fra en henger, skriver Fædrelandsvennen. Under løftet kom hjulet i bevegelse, slik at trucken han satt i veltet. 18-åringen døde av klemskader.

Verkstedlederen og en annen person var vitne til ulykken.

Påtalemyndigheten mener verkstedlederen gjorde noe straffbart ved å ikke gripe inn da 18-åringen skulle løfte hjulet. Det var verkstedlederens oppgave å påse at sikkerheten ble ivaretatt.

Verkstedlederen har også brutt arbeidsmiljøloven ved å la 18-åringen kjøre truck uten truckførerbevis, ifølge påtalemyndigheten.

Familiens bistandsadvokat, Monica Haugedal, har varslet at hun vil legge ned krav om erstatning til de pårørende.

– Min klient er uenig i tiltalen. Utover det har jeg ingen kommentarer til saken, sier mannens forsvarer, Lars Gunnar Nag, til avisen. (©NTB)