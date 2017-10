VG: Ny rapport varsler om fryktbasert ledelse i Arbeiderpartiet

Dystre arbeidsforhold for de ansatte i Ap.

Ansatte i Arbeiderpartiet og i partiets stortingsgruppe har hatt en arbeidshverdag preget av fryktbasert ledelse, ifølge en fagforeningsrapport VG refererer.

Avisen baserer seg på flere anonyme kilder, som forteller om innholdet i den seks sider lange rapporten. Den tegner et dystert bilde av arbeidsforholdene for de ansatte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og partikontor på Youngstorget i Oslo under valgkampen.

Begrepet «fryktbasert ledelse» brukes til å beskrive hvordan nestleder Trond Giske har ledet partiets valgkampapparat på. Ansatte rådgivere skal på nær daglig basis ha brutt ut i gråt over arbeidsforholdene, ifølge rapporten, som kalles «Klubbens evaluering». Den er oversendt partileder Jonas Gahr Støre av klubbleder Ingunn Yssen.

Nestleder Giske ikke besvart gjentatte henvendelser fra VG. Støre skriver følgende i en SMS: «Klubben har formidlet tilbakemeldinger fra ansatte med negative erfaringer i valgkampen. Det er tilbakemeldinger ledelsen og jeg tar på alvor. I samarbeid med de ansattes representanter arbeider vi med å skape tillit og godt samarbeid i den nye stortingsgruppen».

Dette er noen av hovedpunktene i rapporten:

* Dårlig ledet valgkampsentral på Youngstorget.

* Uklare kommandolinjer.

* Ledelse uten tillit til fagrådgivernes kompetanse.

