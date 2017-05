Vil anmelde Støre for korrupsjon etter LO-støtte

ANNONSE

I 2001 ble daværende Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg anmeldt av Hagen fordi regjeringen, blant annet etter press fra LO, skrinla foreslåtte endringer i sykelønnsordningen.

Anmeldelsen ble kalt tøvete valgkampjippo av Stoltenberg og henlagt av politiet, men lørdag grep Frp-nestoren ordet under landsmøtets skattedebatt. Han ville vite om Fremskrittspartiets Ungdom nå kom til å følge hans eksempel fra 2001.

«Lissepasning»

Bakgrunnen var et innlegg fra FpUs sentralstyremedlem Fredrik Juel Hagen som i kraftige ordelag kritiserte pengestøtten som LO gir Ap, LOs plass i Aps sentralstyre og løftet fra Støre om å øke fagforeningsfradraget ved en valgseier.

Spørsmålet fra Carl I. Hagen om FpU-representanten nå på egnet måte vil anmelde Ap for korrupsjon ble beskrevet som en «lissepasning» fra dirigentbordet. Det ble kvittert ut med et klart «JA» fra Fredrik Juel Hagen – til rungende og langvarig applaus fra landsmøtesalen.

Overrumplet

Etter Hagen-kuppet i landsmøtesalen måtte Juel Hagen ut på gangen for å summe seg litt.

– Jeg ble ærlig talt litt overrumplet, men også veldig beæret over at han tok en replikk på mitt innlegg og kom med oppfordringen sin, sier han til NTB.

Han sier FpU nå må sette seg ned og vurdere hvordan anmeldelsen konkret skal utformes. Hagen slo fast at han er mer enn villig til å hjelpe, og begge avviser at dette kun er et nytt valgkampknep.

– Dette dreier seg ikke om valgkamp, men hva som er rett og galt, sier Juel Hagen.

