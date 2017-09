Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) mener at framtiden er GPS-basert veiprising.

- Vi ønsker å erstatte dagens bomstasjoner med et system der bilistene betaler basert på hvor og når de kjører, og utslipp fra bilen, sier fagsjef Karin Yrvin i OFV til NRK.

Datatilsyner er skeptisk til en dynamisk ordning som kontinuerlig registrerer hvor bilistene kjører.

– En slik dynamisk veiprising vil registrere enda mer informasjon om oss. Siden dette blir en kontinuerlig registrering av hvor vi beveger oss, er det ganske heftig når det gjelder personvern, sier fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.

Han sier til NRK at en mulig løsning er at reiseinformasjonen bare blir lagret og behandlet i hver enkelt bil, og at en sammenfattet informasjon blir sendt videre fra bilen.



Årnes sier at dagens bomstasjoner allerede er en utfordring for personvernet, fordi de registrerer alle passeringer. Hvis kjøreinformasjon beholdes i bilene, mener han at en GPS-løsning kan bli bedre for personvernet.

GPS-basert veiprising er ingen ny tanke, og ble foreslått i Nederland allerede i 2010. Bilimportørenes Landsforening (B. I. L) sa i 2011 at dette trolig var fremtiden. SV foreslo dette i 2012.



