Vil ha korrupsjonssiktede utbyggere i fengsel

Politiadvokaten vil ha fengselsstraff for utbyggere som har betalt penger til to byggesaksbehandlere i Drammen kommune som er siktet for korrupsjon.

I januar i fjor ble de to saksbehandlere siktet for å ha mottatt bestikkelser fra utbyggere. Tre av utbyggerne må møte i retten i løpet av våren, skriver NRK.

– Vi kommer til å be om at de straffes med fengsel, ikke med bøter, sier politiadvokat Hans Lyder Haare ved øko-avsnittet i Sør-Øst politidistrikt til kanalen.

I den omfattende korrupsjonssaken, der til sammen 27 utbyggere er involvert, skal saksbehandlerne ha mottatt beløp på 160.000, 80.000 og 90.000 kroner fra enkelte utbyggere. Bare én av utbyggerne har erkjent medvirkning til korrupsjon.

Haare har sendt over tre saker til statsadvokaten for påtaleavgjørelse.

I en dom fra Nedre Romerike fra 2014 ble en 62 år gammel mann dømt til 120 dagers fengsel for å ha tilbudt en saksbehandler å låne en leilighet på Gran Canaria, mot at en byggesøknad ble hurtigbehandlet.

Straffesaken mot de to saksbehandlerne blir trolig berammet i høst. (©NTB)