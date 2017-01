Vil inndra verdier for 825.000.000 kroner av Cappelen

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag startet rettssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og narkosmugleren Gjermund Cappelen.

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen er blant annet tiltalt for grov korrupsjon og for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj mellom 2004 - 2013 (se egen faktaboks). Han har hele tiden nektet straffskyld, på spørsmål fra dommeren, bedyret han på nytt sin uskyld ved å nekte straffskyld da saken startet mandag.

Medtiltalte Cappelen, er tiltalt for grov korrupsjon, og for å ha innført 16,2 tonn hasj. I tillegg vil han på et senere tidspunkt få dom i en annen tilhørende narkotikasak, hvor han har erkjent å ha oppbevart og solgt 1,4 tonn hasj.

Eirik Jensen var i mange år en betrodd polititjenestemann i Oslo.

Vil inndra 825.000.000

Aktoratet mener hasjbaronen Gjermund Cappelen har solgt hasj for for mellom 1-2 milliarder kroner i løpet av 20 år. Dette sa statsadvokat Lars Erik Alfheim i sitt innledende foredrag.

I tiltalen kommer det frem at det legges ned påstand om inndragning av 825 millioner kroner. Dette inkluderer kontanter, smykker, kunst, aksjer, vesker og klær.

Men politiet har bare beslaglagt verdier for rundt 10 millioner kroner.

- Det vil være naivt å tro at vi har fått alt Cappelen har tjent på narkotikavirksomhet, og at det ikke befinner seg verdier andre steder, gjemt bort blant mange trær i store skoger, og i utenlandske investeringer, sa Alfheim i retten mandag.

- Cappelen har vært på toppen i et kriminelt nettverk han selv har skapt

Det var isfront mellom Eirik Jensen (t. h.) og Gjermund Cappelen (lengst til venstre på tiltalebenken) da rettssaken startet mandag. Jensen satt med sine to forsvarere Arild Holden og John Christian Elden, Cappelen sitter med en av sine forsvarere Kaja De Vibe.





- Umulig å betale tilbake

Hasjbaronen sukker oppgitt over påstanden om inndragningen på nær én milliard kroner.

- Det er uhorvelig mange penger, det er umulig for meg å betale tilbake, sier hasjbaronen Gjermund Cappelen til Nettavisen.

- Beløpet på 1-2 milliarder kroner stemmer ikke. Det stemmer ikke. Jeg har ikke solgt for så mye. Når han sier den summen tror jeg han mener gateverdi.

Cappelen har selv forklart i avhør at han har solgt anslagsvis 25-30 tonn hasj, men er altså bare tiltalt for nært halvparten.

- Beregningen til aktor må være hva de mener at narkotikaen som er nevnt i tiltalen er solgt for. Det er nok umulig for ham å betale tilbake 825 millioner kroner, men i tiltalen kommer det også frem at politiet har dratt inn verdier for noen millioner kroner, sier Cappelens forsvarer Benedict De Vibe til Nettavisen.

Cappelen: - En tragedie

Jensens forsvarere John Christian Elden og Arild Holden mener omfanget hasj Cappelen hevder å ha distribuert ikke stemmer.

- Jeg vil egentlig si at aktoratet har begrenset seg i tiltalen. Har han forklart seg for langt mer, sier De Vibe.

Cappelen har tidligere uttalt at rettssaken er en tragedie for alle involverte, noe han gjentok da rettssaken startet mandag.

- Det er trist, tragisk, hele greiene. Det sier seg selv.