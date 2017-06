ANNONSE

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier regjeringen ønsker å kutte i barnetrygd og kontantstøtte som sendes til utlandet. Til Aftenposten sier statsråden at arbeidsinnvandrere skal kunne opparbeide seg rettigheter her i landet, men at kontantstøtte og barnetrygd må kjøpekraftjusteres.

Hauglie viser til beregninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og sier summen av barnetrygd og kontantstøtte i Polen utgjør 96 prosent av en gjennomsnittlig årslønn der. For Litauen er tallet 122 prosent.

- Det har aldri vært meningen at disse ytelsene skal være så høye at de tilsvarer en gjennomsnittlig årslønn i hjemlandet, sier Hauglie til Aftenposten fredag.

Av 418 milliarder kroner til trygdeytelser, går 7,1 milliarder til norske og utenlandske mottakere i andre land, ifølge Aftenposten. I Polen og Litauen fikk rundt 8300 mottakere norsk barnetrygd i fjor, mens 800 fikk utbetalt kontantstøtte. Samlet var disse utbetalingene på 115 millioner kroner.

