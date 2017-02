ANNONSE

I den første versjonen av kort og Vipps for barn, som blir lansert i løpet av sommeren, har utviklerne satt en grense for overføringer på 20.000 per år. Barn kan be om penger inntil tre ganger om dagen.

– Deretter skal vi ta en evaluering av hva foreldrene synes er en bra årsgrense for overføringer. Nå vurderer BankID å sette ned aldersgrense til 13 år, slik at man kan utvide beløpsgrensene selv, forklarer forretningsutvikler Ina Østensjø i Vipps til NTB.

Forbrukerombudet opplyser til NTB at barn i utgangspunktet ikke skal disponere sine egne midler.

– Vi vil se nærmere på denne løsningen. I utgangspunktet er det fullt mulig å tilby elektroniske betalingstjenester for barn. Men det er svært strenge regler for betalingsgrensen for barn, og det må være trygt og gi god foreldrekontroll, sier fagdirektør Jo Torkel Gjedrem i Forbrukerombudet til NTB.

Vipps-løsningen for barn er lansert i regi av DNB, men det jobbes med en løsning som gjør at kunder i andre norske banker kan ta i bruk tjenesten.

Vipps har hittil vært en del av DNB-konsernet, men mandag ble det kjent at drøyt 100 norske banker går inn som eiere i Vipps sammen med DNB.

