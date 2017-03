Visepolitimester visste ikke om Jensens Cappelen-kontakt

ANNONSE

Det fortalte Sponheim da han tirsdag forklarte seg i rettssaken mot Jensen og Cappelen i Oslo tingrett.

Visepolitimesteren gikk sammen med Eirik Jensen på politihøgskolen. Da Jensen ble fjernet fra Seksjon for organisert kriminalitet (SO) i 2013 etter en konflikt med seksjonens leder Einar Aas, fikk han ny jobb underlagt Sponheim.

Som del av den strategiske staben til Sponheim skulle den mangeårige lederen for gjengprosjektet, med utstrakt kontakt med organiserte kriminelle, drive med informasjonsinnhenting og bidra til trendanalyser av kriminalitetsutviklingen.

– Faglig sterk

Sponheim fortalte at han manglet politifolk i staben da forespørselen kom om Eirik Jensen kunne begynne hos ham.

– Det var grunnen til at jeg raskt sa ja, sa Sponheim, som i retten tegnet et bilde av Jensen som en sterk og samvittighetsfull fagperson, blant annet når det gjaldt oppfølgingen av hans gamle kilder.

Instruksen for den nye stillingen var imidlertid klar: Jensen skulle fase ut sitt tidligere kilde- og informantarbeiid og dele all overskuddsinformasjon med Sponheim.

Bekymring

Jensen fortsatte å legge inn opplysninger i politiets etterretningsregister "Indicia", ifølge ham selv mellom 26 og 30 ganger, noe som førte til irritasjon hos tidligere kolleger.

I november 2013 kom det "bekymringsmeldinger" fra SO om at Eirik Jensen fortsatt drev med informantvirksomhet. "Dette er ikke bra i det hele tatt", het det i en epost, stemplet strengt fortrolig, som blant annet gikk til Jensens gamle sjef Einar Aas.

– Spørsmålet er om han drev aktivt, eller om dette var en del av utfasingen. Dette har ikke jeg noe svar på, sa Sponheim i retten.

– Men vi hadde en faglig dialog om dette, la han til.

Ifølge Sponheim var Eirik Jensen "litt fortvilet" over at det kom inn informasjon hele tiden, selv om han var frigjort fra sine gamle informanter.

Daglig kontakt med Cappelen

Teledata i perioden fra 5. september 2013 og til Cappelen ble pågrepet 19. desember som Spesialenheten for politisaker har innhentet, viser imidlertid at det var daglig telefonkontakt mellom Cappelen og Jensen i denne perioden, gjerne flere ganger om dagen. Det var ofte Jensen som tok kontakt. De to hadde også minst åtte møter i denne perioden.

– Var det noe du kjente til, ville aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten vite.

– Overhodet ikke. Jeg var ikke klar over at Cappelen var en såpass stor del av hverdagen til Jensen. Navnet hans ble ikke nevnt, svarte Sponheim.

Ble satt ut

Først ved årsskiftet i 2013 fikk Sponheim vite at Eirik Jensen var under mistanke. Tingrettsdommer Kim Heger ville vite om Sponheim ble overrasket over dette.

– Ja, det var spesielt.

– Hva tenkte du da?

– Nei, man blir jo litt satt ut. Eirik jobbet hos meg. Man blir vàr på hvordan han tedde seg. Men jeg kunne ikke se noe som helst, sa Sponheim.

– Var det slik at ting falt på plass, fulgte Heger opp.

– Nei, det gjorde jo ikke det, svarte visepolitimesteren.

