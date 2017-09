Visit Oslo: Oslo-reklamen utlendingene elsker

På få dager er den sett over 1,4 millioner ganger.

Oslos nye kampanjefilm har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Hovedelementene er et par fra New Zealand, sosiale medier og masseturisme.

- Videoen er mye lenger enn det vi er vant til å se på nett, men ser ikke ut til det har vært et problem, sier Katrine Mosfjeld, avdelingssjef medier og kampanjer i Visit Oslo, til Nettavisen.

Verdens lykkeligste

Og videoens lengde har tydeligvis ikke vært et problem. Så langt er den sett av over 1,4 millioner mennesker, der 90 prosent av de som har sett den er internasjonale.

Blant annet har magasinet Inc skrevet om videoen, under tittelen «Verdens lykkeligste land har akkurat funnet på en brilliant måte å tiltrekke seg turister på».

- Jeg syntes folk var svært hyggelige (da jeg var i Oslo, red.anm.) og da jeg så denne videoen fikk jeg lyst å dra dit igjen. Få turist-kampanjer har den effekten, skriver reisereporter Chris Matyszczyk

Overturisme

På Instagram fant de Sam og Marela, som via Instagram hadde uttrykt sin misnøye over at alle turistene på Louvre-museumet i Paris ødelegger for muligheten til å se Mona Lisa. Paret ble hentet til Oslo, og i løpet av to døgn fikk med seg både kultur, mat og det norske sommerværet.

- De ble hentet hit i august, i den perioden det var litt varmt her. Det regnet på dag to, så slik sett er det en veldig ærlig film, slik Oslo er, sier Mosfjeld.

Self(absorbed)ies with Mona Lisa 📸 Et innlegg delt av Marela Glavaš (@marelaglavas) onsdag 09. Aug.. 2017 PDT

- Paret trodde først det var en spøk, men skjønte etter hvert at vi ville gi de en opplevelse og fikk de over hit. Videoen er laget over to døgn, med fotografer og produksjonsteam på slep.

Bak videoen står Oslo Brand Allianse, som består av VisitOSLO, Oslo Business Region og Osloregionen, i samarbeid med Trigger, og Waterdrop har stått for produksjon av film.

