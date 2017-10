Visjon Norge: Gi 50.000 kroner - bli velsignet av Gud

- Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, sier TV-pastor Jan Hanvold.

TV-kanalens sending «Studio Direkte» den 15. oktober i år fortalte kanal-ansatt og gjest David Sagen hvordan han selv for to år siden hadde betalt 2500 kroner for en «Josefs velsignelse» fra den nigerianske pastoren Bayo Oniwinde. Det hevder han hadde positiv innvirkning på han og bedriften.

– Har du tro for å gi inn et av de beløpene han snakker om, står for det og minner Gud på det utover året – eller bare er takknemlig for at det er på vei, så blir det en kjempehøst altså, sa Sagen, skriver VG.

Beløpene for de forskjellige velsignelsene går fra 1500 til 50.000 kroner.

TV-pastor og Visjon Norge-sjef Jan Hanvold sier det er frivillig og at folk gir etter evne, og viser til Paulus som sier «den som sår sparsomt, skal høste sparsomt.» Han avviser Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband, som kaller det «åndelig maktmisbruk».

– Han er en fantastisk fyr, men vi har en helt forskjellig teologi. Det er ikke vi som lovet velsignelse av å gi, det er det Guds ord sier: Gi, så skal du få. Hele det frikirkelige Norge er bygd opp av dugnad, tienden og de hellige gaver, sier Hanvold til avisen.

Visjon Norge startet opp i 2003, og har de siste årene hatt titalls millioner i inntekter. Noen av inntektene kommer fra reklame, men de fleste millionene renner inn i form av gaver fra seere og sympatisører av kanalens kristendomsforkynning.

Etter at NRK sendtedokumentaren «Pengepredikanten» i 2016, har derimot flere av Hanvolds selskaper gått med underskudd.

