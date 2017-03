TILTALT: Sønnen til Gjermund Cappelen vitnet i rettssaken med ham og Eirik Jensen. Sønnen soner for tiden en dom på ett og et halvt års fengsel for heleri. Etter sønnens forklaring ga han Cappelen en klem. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Vitne hevdet Cappelen fortalte ham om politisamarbeid

Et av vitnene i Cappelen-/Jensen-saken sa i retten onsdag at han har hørt rykter om at Cappelen hadde kontakt med en politimann helt siden slutten av 90-tallet.