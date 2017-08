Vitne til knivdrap i Kristiansand har meldt seg

Kvinnen som politiet etterlyste som vitne til knivdrapet på 17 år gamle Marie Skuland i Kristiansand forrige uke, har meldt seg for politiet.

Politiet etterlyste kvinnen som tok hånd om 17-åringen kort tid etter knivstikkingen i Coop Obs-butikken inne på Sørlandssenteret onsdag ettermiddag i forrige uke. Politiet håper hun kan gi politiet viktig informasjon, skriver VG.

Påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt sier at politiet vil avtale tid for et avhør så raskt som mulig, trolig i løpet av tirsdagen eller i løpet av de nærmeste dagene.

– Det er for tidlig å si hva som vil komme ut av avhøret, men det er først og fremst viktig å finne ut av om Marie kan ha sagt noe til henne, om kvinnen kan ha sett eller hørt noe eller om hun kan ha vært i kontakt med andre vitner vi burde snakke med, sier Pedersen Hille.

Bakgrunn: 15-åring varetektsfengslet etter knivdrap i Kristiansand

15-åring er siktet



Kvinnen ble etterlyst etter at overvåkingsbilder inne på kjøpesenteret viste at hun tok kontakt med 17-åringen kort tid etter knivstikkingen.

En 15 år gammel jente er siktet for drapet, i tillegg til drapsforsøk på en 23 år gammel kvinne som ble brakt til Ullevål sykehus i Oslo med kritiske skader.

Fredag gjennomførte politiet avhør av jenta som er siktet for drap og drapsforsøk etter knivstikkingen på Sørlandssenteret. Motivet er fortsatt ukjent.

Les også: 15-åringen rømte fra barnevernet før drapet på Marie Skuland

Det er mange ubesvarte spørsmål i saken, og politiet sa fredag formiddag at de ikke vet noe om hva som forårsaket knivstikkingen inne på Coop Obs på Sørlandssenteret onsdag.

– Vi prøver å kartlegge, hvorfor skjedde det som skjedde? Vi har foretatt en rekke avhør av vitner i saken, sa påtaleansvarlig Cecilie Pedersen Hille hos politiet i Agder til NTB.

Kollega Arne Sundvoll opplyser at jenta har vært inne og avgitt en lengre forklaring fredag kveld.

– Hun var inne til avhør en god stund. Hva hun sier vil vi ikke gå inn på nå, sier han til NTB, og legger til at politiet mest sannsynlig ikke vil komme med mer informasjon i løpet av helgen.

Les også: 23-åringen som ble knivstukket i Kristiansand er fortsatt kritisk skadd

15-åringens forsvarer, Hege Klem, bekrefter at klienten har avgitt forklaring.

–Men utover det har jeg ingen kommentar, sier hun til NTB. Hun vil heller ikke utdype mer om jentas historikk, eller bakgrunnen for at hun ikke erkjenner straffskyld.

Bedring for 23-åring

Onsdag kveld ble 17 år gamle Marie Skuland drept med kniv inne i Obs-butikken hvor hun var sommervikar.

I tillegg ble en 23 år gammel kunde knivstukket. Hun ble kjørt til Sørlandet sykehus etter knivstikkingen, men ble i løpet av den påfølgende natten overført til Ullevål sykehus i Oslo.

Kvinnens tilstand betegnes fredag kveld som alvorlig, men stabil. Hun ble sist operert torsdag kveld.

– Tilstanden til kvinnen er blitt nedgradert fra kritisk til alvorlig, noe som betyr at det har vært en positiv utvikling. Det vurderes nå at hun ikke lenger er livstruende skadd, sier sykehusdirektør ved Sørlandet sykehus Jan Roger Olsen til NTB.

(©NTB)