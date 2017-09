Vogntog med farlig last veltet i Åkrafjordtunnelen i Etne i Hordaland

Åkrafjordtunnelen på E134 stengt.

Ulykken skjedde i Åkrafjordtunnelen på E134 i Etne kommune.

Politiet fikk melding klokka 08.16.

Politiet melder at det er en varebil med henger som har gått i en fjellvegg. Den er lastet med eksplosiv vare. Ifølge politiet er det likevel trygt for nødetater å ta seg inn i tunnelen.

NRK Hordaland meldte først at vogntoget trolig har eksplosiver i lasten. Like før klokka 09 melder Statens vegvesen at det ikke er noen eksplosjonsfare.

Vogntoget skal ha veltet fire kilometer inn i tunnelen fra øst, melder Bergens Tidende.

Alle nødetater er sendt til stedet. Tunnelen er stengt, melder politiet i Haugesund.

Åkerfjordtunnelen: trafikkuhell. Alle nødetater sendt til stedet. Tunnelen er stengt. — SVPD ops - Haugesund (@HaugSunnOps) September 1, 2017

Ulykken skjedde i Åkrafjordtunnelen på E134: