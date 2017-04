Voldtektssaker må vike for barneavhør

ANNONSE

I forrige uke meldte Dagbladet at Øst politidistrikt ba justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) om å få utvidet sjudagersregelen for avhør av barn fordi politiet sliter med å få ferdig saker. Det fører til at andre saker må vike.

– Det er 130 dagers frist for å etterforske voldtektssaker med voksne, men det er et mål vi i dag ikke er i nærheten av å nå. Her er det iverksatt en rekke tiltak, men situasjonen er utfordrende, sier Kari-Janne Lid, som leder avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

Avhør av barn går inn under betegnelsen tilrettelagte avhør. Øst politidistrikt anslår at de må gjennomføre 1.350 slike avhør i 2017, en økning på 64,4 prosent fra året før.

– Det fører til at vi har mange alvorlige voldtektssaker mot voksne som får uakseptabelt lang saksbehandlingstid. Vi blir i praksis styrt av frister og ikke sakens alvorlighetsgrad, fortsetter Lid.

Seksjonen i Oslo leverer i disse dager sine innspill i høringsrunden til Justisdepartementets forslag til ny straffeprosesslov.