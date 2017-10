Væpnet bankran i Rendalen

Skal ha truet ansatt og brukt svenskregistrert fluktbil.

Sparebank 1 i Otnes i Rendalen ble mandag morgen ranet.

En maskert mann ble observert i banken med det som så ut som et skytevåpen. Mannen truet en kvinnelig bankansatt til å åpne minibanken før bankens åpningstid, skriver NTB.

Ifølge Aftonbladet skal ranerne ha vært bevæpnet, og forlatt åstedet i en svenskregistrert bil.

- Jeg kan bekrefte at det har skjedd et ran og at man tror ranerne forlot plassen i en svensk bil, og at de kan ha tatt seg til Sverige. Det skal dreie seg om en rød Opel, sier Stefan Dangart ved politiets operasjonssentral til avisen.

Ifølge avisen skal norsk politi ha meldt at en bankansatt var savnet etter ranet, men dette ble senere avkreftet.

Det skal være snakk om to gjerningspersoner.

- Bilen er dumpet på riksvei 30 ved Åkerstrømmen. Vi frykter nå at de kan ha stjålet en annen bil, og ønsker tips fra publikum, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Atle Von Obstfelder til NTB.

I en pressemelding skriver politiet at de ønsker tips fra publikum.

- Det er viktig at publikum selv ikke tar kontakt med de to personene, men varsler politiet om de gjør observasjoner

Det er foreløpig usikkert hva ranerne fikk med seg, men de bankansatte skal være fysisk uskadd.

Politiet fikk ransmeldingen ved halv ni-tiden mandag.

