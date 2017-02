Moss: Væpnet politiaksjon ved kjøpesenter etter trussel

ANNONSE

SISTE: Klokken 16 tirsdag avsluttet politiet vaktholdet ved kjøpesenterne og ved rådhuset i Moss. Politiet sier at situasjonen er avklart

Like over klokken tre tirsdag ettermiddag rykket bevæpnede politistyrker ut til Mosseporten kjøpesenter i Østfold etter en trusselmelding mot konkrete personer.

- På bakgrunn av en anonym melding har politiet valgt å iverksette vakthold ved Mosseporten senter. Vi jobber med å avklare situasjonen, opplyste politiet på Twitter.

Ringt inn til Moss kommune

De ba også folk om å holde seg unna senteret, med mindre det var strengt nødvendig.

Trusselmeldingen skal ha blitt ringt inn fra en mannsperson til Moss kommune. Meldingen skal ha gått på at han skulle skade mennesker inne på senteret.

- Politiet er bevæpnet, men de anser ikke trusselen mer alvorlig enn at folk kontrolleres på vei inn og ut av sentere, noe som blir gjort for at det skal være trygt å handle, sier innsatsleder Arne Hermansen til Moss Avis.

Kontroll på personene

Tjue minutter etter at meldingen ble ringt inn meldte politiet at de har kontroll på personene som trusselen var rettet mot.

- Politiet har varslet disse og har kontroll på dem, skriver politidistriktet på Twitter, men situasjonen skal fortsatt være uoversiktlig.

Mannen som ringte inn trusselen skal ha snakket norsk, men ringt fra et utenlandsk, sporbart nummer.

- Etterforskingen tyder på at telefonsamtalen er ringt inn fra utlandet. Vi anser det derfor som lite sannsynlig at trusselutøver, som snakket norsk, befinner seg i Norge, opplyser politiet.

Politiet vet ikke akkurat hva som ble sagt i samtalen mellom den uidentifiserte personen og Moss kommune, men vurderte det som såpass alvorlig at de valgte å rykke ut med bevæpnet mannskap.

Ikke annonsert over høyttaleranlegget

Moss Avis har vært i kontakt med en ansatt på Mosseporten som ikke ønsker å stå frem med navn i avisen. Han sier følgende:

- Politiet står utenfor, men vi vet ikke noe som helst om hva som skjer. Senterledelsen har mulighet til å varsle alle kunder via høyttaleranlegget i senteret, men det hadde ved 15.05-tiden ikke kommet noen meldinger, sier han.

Saken blir oppdatert.

MOSSEPORTEN: Mosseporten er et kjøpesenter som ligger langs E6 ved Moss i Østfold.