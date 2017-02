Vurderer å evakuere mannskap fra Tide Carrier

ANNONSE

Tide Carrier ligger fortsatt på ankrene rundt 100 meter fra land ved Feistein fyr, men har fått sleper om bord. Hovedredningssentralen meldte i 16-tiden onsdag at det vurderes å evakuere "ikke essensielt" personell.

Les også: Kraftig vind fører til forsinkelser og innstilte fergeavganger

Skipet har et mannskap på 20 og har drevet i sjøen siden onsdag formiddag. Hovedredningssentralen meldte at skipet i 13-tiden så ut til å ha fått ankerfeste.

Et forsøk på å feste en sleper om bord i båten mislyktes rett etterpå, og rett før klokka 14 opplyste redningssentralen at en i mannskapet har fått en bruddskade i foten og blir evakuert til land med redningshelikopter.

Motorstopp

Hovedredningssentralen fikk først beskjed om problemene til Tide Carrier klokka 10.48 onsdag.

– Da hadde fartøyet motorstopp og lå og drev i sjøen. Så slapp de ankrene, før de fikk start igjen. Deretter ble det motorstopp på ny, opplyser redningsleder Jan Lillebø til Stavanger Aftenblad.

To slepebåter er på stedet og et Sea King redningshelikopter fra basen på Sola. Også redningsskøyta Bergen Kreds og kystvaktskipet Bergen samt ytterligere en slepebåt er på vei til stedet. En losbåt har også ankommet for å yte assistanse.

Dårligere vær

Ifølge vitner som står på landsiden skal skipet ligge rundt 100 meter fra land. Vinden har skiftet retning i løpet tidlig ettermiddag, og det er noe tyngre sjø i området. Siste værmelding for området varsler sterk kuling økende til liten storm i løpet av kvelden.

Feistein. Tide Carrier ligger fortsatt på ankrene. Har sleper ombord. Vurderer å evakuere "ikke essensiellt" personell. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) February 22, 2017

Tide Carrier er bygget i 1989 og registrert i den afrikanske øystaten Komorene. Skipet er 232 meter langt og er på40.796 tonn dødvekt. Skipet var på vei til Høylandsbygd. (©NTB)

Les også: Nesten 180 savnet etter forlis i Middelhavet

Les også: Skipper Sandra blir snakket til på babyspråk og bedt om å skaffe seg ordentlig jobb

Les også: Båt utenfor Sotra har sendt ut nødsignal